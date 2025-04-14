В Пензе до конца апреля обследуют детские площадки

14.04.2025 | 19:13

В Пензе до конца апреля проведут комиссионное обследование детских площадок. Соответствующее поручение управлениям ЖКХ, образования, а также районным администрациям дал глава города Олег Денисов.

Тема обсуждалась на совещании в понедельник, 14 апреля, как часть вопроса организации летнего оздоровительного сезона.

«Важно обеспечить безопасный и разнообразный досуг школьников в период каникул», - подчеркнул Олег Денисов, подчеркнув, что необходимо проверить санитарное состояние детских площадок, надежность крепления и функционирования элементов, тренажеров и инвентаря.

Как отметили в мэрии, сейчас актуализируется реестр игровых и спортивных комплексов, расположенных во дворах многоквартирных домов. Управляющие компании уже начали готовить объекты к работе в летний период.

«С июня по август в Пензе запланировано более 50 физкультурно-оздоровительных мероприятий. Это соревнования, турниры и мастер-классы по мини-футболу, стритболу, пионерболу, волейболу, всестилевому карате, самбо, шахматам. А также «Веселые старты» и подвижные игры на свежем воздухе, праздники и фестивали», - перечислили в администрации города.