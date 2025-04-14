Сетевое издание|18+|Вторник|15 апр 2025|05:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе до конца апреля обследуют детские площадки

Печать
Telegram

В Пензе до конца апреля проведут комиссионное обследование детских площадок. Соответствующее поручение управлениям ЖКХ, образования, а также районным администрациям дал глава города Олег Денисов.

Тема обсуждалась на совещании в понедельник, 14 апреля, как часть вопроса организации летнего оздоровительного сезона.

«Важно обеспечить безопасный и разнообразный досуг школьников в период каникул», - подчеркнул Олег Денисов, подчеркнув, что необходимо проверить санитарное состояние детских площадок, надежность крепления и функционирования элементов, тренажеров и инвентаря.

Как отметили в мэрии, сейчас актуализируется реестр игровых и спортивных комплексов, расположенных во дворах многоквартирных домов. Управляющие компании уже начали готовить объекты к работе в летний период.

«С июня по август в Пензе запланировано более 50 физкультурно-оздоровительных мероприятий. Это соревнования, турниры и мастер-классы по мини-футболу, стритболу, пионерболу, волейболу, всестилевому карате, самбо, шахматам. А также «Веселые старты» и подвижные игры на свежем воздухе, праздники и фестивали», - перечислили в администрации города.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте