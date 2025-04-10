Сетевое издание|18+|Четверг|10 апр 2025|22:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе выросло число смертельных пожаров

Печать
Telegram

В Пензе в прошлом году увеличилось число пожаров, в том числе смертельных. Об этом на заседании комиссии гордумы в четверг, 10 апреля, рассказал начальник управления по делам ГО ЧС Алексей Михайлов.

В 2024-м в областном центре зарегистрировали 512 пожаров, их число по сравнению с 2023-м выросло на 7% (было 476). Погибли 12 человек (за предыдущие 12 месяцев - 11), получили травмы - 8 (как и годом ранее).

На вопрос депутатов о причинах ухудшения показателей Михайлов ответил, что, возможно, в прошлом году пензенцев мало информировали о мерах безопасности.

Увеличение числа возгораний, по его словам, вызвано и тем, что действовал мораторий на проведение внеплановых проверок. Поэтому сотрудники МЧС не могли оценить, как соблюдаются меры пожарной безопасности.

Также Алексей Михайлов привел свежую статистику: с 1 января по 10 апреля этого года при пожарах в областном центре погибли 6 человек. Это на 3 меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте