В Пензе выросло число смертельных пожаров

10.04.2025 | 21:29

В Пензе в прошлом году увеличилось число пожаров, в том числе смертельных. Об этом на заседании комиссии гордумы в четверг, 10 апреля, рассказал начальник управления по делам ГО ЧС Алексей Михайлов.

В 2024-м в областном центре зарегистрировали 512 пожаров, их число по сравнению с 2023-м выросло на 7% (было 476). Погибли 12 человек (за предыдущие 12 месяцев - 11), получили травмы - 8 (как и годом ранее).

На вопрос депутатов о причинах ухудшения показателей Михайлов ответил, что, возможно, в прошлом году пензенцев мало информировали о мерах безопасности.

Увеличение числа возгораний, по его словам, вызвано и тем, что действовал мораторий на проведение внеплановых проверок. Поэтому сотрудники МЧС не могли оценить, как соблюдаются меры пожарной безопасности.

Также Алексей Михайлов привел свежую статистику: с 1 января по 10 апреля этого года при пожарах в областном центре погибли 6 человек. Это на 3 меньше, чем за аналогичный период 2024-го.