Прогноз погоды на неделю: пензенцев ждут первые весенние грозы

На первой рабочей неделе апреля погода в Пензенской области будет меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Регион окажется во власти атмосферных фронтов южного циклона. Временами ожидаются дожди различной интенсивности, местами прогремят первые весенние грозы с порывистым ветром», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, среднесуточный температурный режим продолжит повышаться.
Так, 1 апреля воздух прогреется до 20 градусов, к концу рабочей недели будет чуть прохладнее - до +14. По ночам уличные термометры станут показывать от 0 до +9 градусов.
В минувшие выходные в Пензенской области господствовал антициклон. Повышенный фон атмосферного давления поспособствовал размытию облачности и интенсивному прогреву воздуха.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀