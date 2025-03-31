Прогноз погоды на неделю: пензенцев ждут первые весенние грозы

31.03.2025 | 17:37

На первой рабочей неделе апреля погода в Пензенской области будет меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Регион окажется во власти атмосферных фронтов южного циклона. Временами ожидаются дожди различной интенсивности, местами прогремят первые весенние грозы с порывистым ветром», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, среднесуточный температурный режим продолжит повышаться.

Так, 1 апреля воздух прогреется до 20 градусов, к концу рабочей недели будет чуть прохладнее - до +14. По ночам уличные термометры станут показывать от 0 до +9 градусов.

В минувшие выходные в Пензенской области господствовал антициклон. Повышенный фон атмосферного давления поспособствовал размытию облачности и интенсивному прогреву воздуха.