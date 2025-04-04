В Камешкирском районе посадили тысячи сосен

04.04.2025 | 19:38

В Камешкирском районе высадили более 2 000 сеянцев обыкновенной сосны.

Таким образом Пензенская область в очередной раз присоединилась к акции «Сад памяти», которая проводится с 2020 года. Ее цель - ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

Ранее в Пензастате сообщили, что за последние 4 года в регионе уменьшилась площадь восстановления лесов: с 1 401,7 га в 2021-м до в 1 003,2 га в 2024-м.

Жителей области регулярно приглашают участвовать в акциях по высадке деревьев.

В 2024-м на воспроизводство «легких» Пензенской области и уход за ними потратили 46 млн 678 тыс. рублей.