В Пензенской области уменьшается площадь восстановления лесов

23.03.2025 | 15:14

В Пензенской области в прошлом году восстановлено чуть более 1 000 га леса. В подавляющем большинстве случаев (99,5%) специалисты использовали для этого сеянцы, черенки и саженцы.

Только в 0,5% случаев для лесовосстановления применялись семена растений, сообщили в Пензастате. За год на воспроизводство «легких» Пензенской области и уход за ними потрачено 46 млн 678 тыс. рублей.

Специалисты отметили, что за 4 последних года площадь восстановления лесов в регионе уменьшилась: с 1 401,7 га в 2021-м до прошлогоднего показателя в 1 003,2 га.

Жителей области регулярно приглашают участвовать в процессе сохранения лесов.

Так, в апреле минувшего года в Мокшанском лесничестве на площади 1,7 га высадили более 8 000 сеянцев обыкновенной сосны. Специалисты и активисты действовали в рамках акции «Сад памяти».