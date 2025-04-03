03.04.2025 | 18:09

В субботу и воскресенье, 5 и 6 апреля, в Пензе будет ограничено движение в районе гимназии № 13 на проспекте Строителей из-за ремонта участков внутриквартальных дорог.

5 апреля - от улицы Тернопольской до дома № 49 на улице Ладожской.

6 апреля - от улицы Тернопольской до дома № 68а на проспекте Строителей.

Управление ЖКХ просит пензенцев не ставить машины на указанных отрезках дороги во время проведения работ.

«Напоминаем, что на этих участках установлен знак 3.27, запрещающий остановку. Оставленный автотранспорт будет вывозиться эвакуатором», - предупредили в УЖКХ.