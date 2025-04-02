Улицу Пушанина закроют для движения из-за ремонта

02.04.2025 | 18:03

На улице Пушанина, на участке от Терновского до Рябова, запретят движение из-за ремонта асфальта, сообщили в среду, 2 апреля, в администрации города.

Участок будет недоступен для проезда:

- 3 и 4 апреля с 12:00 до 19:00;

- 5 апреля с 08:00 до 14:00.

Водителей попросили учитывать эту информацию при выстраивании своего маршрута.

На улице Пушанина дорожники уже провели фрезерование проезжей части, уложили щебеночное основание и выравнивающий слой асфальта. Сейчас укладывают верхний слой покрытия.

Общая площадь отремонтированного участка превысит 10 000 кв. м, протяженность нового полотна - более 1,3 км.

Кроме того, специалисты приведут в порядок люки смотровых колодцев.