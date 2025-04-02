Рафик Ибрагимов вошел в состав пензенской делегации в Минске

02.04.2025 | 15:12

Основатель и генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов принимает участие в мероприятиях в Минске, посвященных Дню единения народов Беларуси и России.

Он вошел в состав пензенской делегации, возглавляет ее губернатор Олег Мельниченко.

У представителей региона насыщенный график визита. Тем более что в первую неделю апреля в Минске, Могилеве и Бресте проходят Дни Пензенской области. В программе экономический форум, выставки продукции, посещение ведущих предприятий республики, выступление пензенских артистов на городских концертных площадках.

Холдинг «Термодом» также представлен на выставке, которая открылась в минском Дворце Республики в среду, 2 апреля.

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