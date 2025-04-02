Пензенцев приглашают принять участие в акции «Марш здоровья»

В субботу, 5 апреля, в Пензе состоится Марш здоровья. К участию в нем приглашаются все желающие. Им предстоит пройти 2 км в технике оздоровительной ходьбы.
«Ходьба является доступным, простым и при этом эффективным способом укрепления здоровья. Она не только заставляет работать практически все мышцы тела, помогает сжигать лишние калории, но и тренирует сердце, легкие, укрепляет иммунитет и нервную систему, повышает выносливость, активизирует работу головного мозга и снижает уровень стресса», - пояснила главный внештатный специалист по медпрофилактике областного минздрава Ирина Пузракова.
С 11:00 на площади перед областным драмтеатром будут работать тематические площадки и выступать творческие коллективы.
На 12:00 запланирован старт колонны. Маршрут проляжет по улице Московской от театра до Соборной площади.
В 12:30 после завершения Марша здоровья состоится подведение итогов.
В региональном минздраве отметили, что акция приурочена к празднованию Всемирного дня здоровья.
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