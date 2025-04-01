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Общество

«Территория жизни» построит новую школу в «Лугометрии»

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Стали известны результаты аукциона на выполнение работ по строительству школы в ЖК «Лугометрия». Победила команда застройщика № 1 * в Пензенской области, ГК «Территория жизни».

Семьи с детьми ждали этого события. У «Территории жизни» есть большой опыт строительства социальных учреждений. Именно ее специалисты работали над проектом школы № 78 в «Арбековской заставе». Учебное заведение открыло двери в 2020-м и за последующие годы заслужило репутацию одного из флагманов школьного образования региона.

Также «Территория жизни» возводила школу в селе Чемодановка Бессоновского района, которую высоко оценил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Территория жизни» построит новую школу в «Лугометрии»

Цена нового контракта - более 1,3 млрд рублей, средства будут выделены в рамках реализации проекта комплексного развития территории. По плану работы начнутся с 1 мая 2025 года, а завершатся в декабре 2027-го.

Согласно высоким стандартам строительства образовательных учреждений, на территории школы будет все, что требуется для получения качественного образования: современные оборудованные классы, актовый и хореографические залы, кабинет музыки, библиотека, медиатека.

Для физического развития детей на территории разместят футбольное поле с трибунами, баскетбольную, волейбольную площадки и универсальную на хоккейном корте, появятся зоны для подвижных игр и для сдачи норм ГТО, круговая беговая дорожка на 4 полосы длиной 250 метров и лыжная база.

«Территория жизни» построит новую школу в «Лугометрии»

ЖК «Лугометрия» проектировался в рамках комплексного развития территорий, поэтому каждый архитектурный объект вписан в план. Здание школы расположено практично и гармонично - в центре жилого комплекса, дорога утром займет несколько минут.

Школы в шаговой доступности - это одно из ключевых пожеланий при переезде. И ГК «Территория жизни» стремится отвечать самым высоким запросам современных клиентов, предоставляя квартиры с полностью готовой отделкой и качественной социальной инфраструктурой.

«Территория жизни» построит новую школу в «Лугометрии»

Проекты застройщика уникальны для Пензенской области. Каждый ЖК создается с учетом современных решений: дома переменной этажности, благоустроенные территории, детские и спортивные площадки, пешеходные бульвары для прогулок и отдыха, развитая инфраструктура.

«Территория жизни» построит новую школу в «Лугометрии»

Жилые комплексы «Арбековская застава» и «Лугометрия» получают заслуженное признание экспертов в сфере недвижимости и покупателей. Уже более 14 000 пензенцев выбрали проекты «Территории жизни».

Подробно ознакомиться с преимуществами жилых комплексов, а также действующими акциями и предложениями от застройщика можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону единого контакт-центра +7(8412)203-000.

* Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ РФ), по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2024 году. Актуальные данные указаны на портале https://erzrf.ru/.

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