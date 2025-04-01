Мошенники выманивают деньги, угрожая изъятием питомцев

01.04.2025 | 12:34

В России распространяется новая мошенническая схема. Злоумышленники выманивают у жертв деньги, угрожая изъять домашних питомцев.

Аферисты звонят гражданам, представляются сотрудниками жилищной инспекции и сообщают о якобы новых правилах, которые ограничивают число проживающих в квартире котов или собак.

Чтобы сохранить любимцев и оформить «разрешение» на их содержание, жертвы переходят на фишинговые сайты, переводят деньги.

«В России нет конкретных ограничений по количеству домашних животных или «специальных сборов» за них. Закон регулирует только условия содержания питомцев», - сообщает портал «Объясняем.рф».

Эксперты подчеркнули: если по телефону угрожают забрать питомца, нужно немедленно класть трубку - это мошенники.