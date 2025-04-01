Сетевое издание|18+|Вторник|1 апр 2025|14:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мошенники выманивают деньги, угрожая изъятием питомцев

Печать
Telegram

В России распространяется новая мошенническая схема. Злоумышленники выманивают у жертв деньги, угрожая изъять домашних питомцев.

Аферисты звонят гражданам, представляются сотрудниками жилищной инспекции и сообщают о якобы новых правилах, которые ограничивают число проживающих в квартире котов или собак.

Чтобы сохранить любимцев и оформить «разрешение» на их содержание, жертвы переходят на фишинговые сайты, переводят деньги.

«В России нет конкретных ограничений по количеству домашних животных или «специальных сборов» за них. Закон регулирует только условия содержания питомцев», - сообщает портал «Объясняем.рф».

Эксперты подчеркнули: если по телефону угрожают забрать питомца, нужно немедленно класть трубку - это мошенники.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте