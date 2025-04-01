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Общество

2 апреля в Пензенской области будет дождливо

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2 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +4...+9 градусов, днем воздух прогреется до +13...+18, к следующей ночи температура опустится до +1...+6.

Ветер на протяжении суток будет дуть с умеренной силой (7-12 метров в секунду) - сначала с юго-востока, затем с северо-запада.

Ранее синоптики рассказали, что на первой рабочей неделе апреля регион окажется во власти атмосферных фронтов южного циклона. Временами ожидаются дожди различной интенсивности, местами прогремят первые весенние грозы с порывистым ветром.

В старину верили: если 2 апреля идет дождь, то будет богатый урожай грибов, а если в целом в апреле мокро, пашня окажется хорошей.

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