Штраф для управляющей компании: откуда берутся средства на уплату

31.03.2025 | 14:33

С началом месячника по благоустройству пензенцев, недовольных видом придомовых территорий, призвали активнее жаловаться на нерадивые управляющие компании. По заявлениям, поступающим от собственников, проводится проверка, и при выявлении нарушений УК штрафуют.

Один из читателей портала PenzaInform.ru поинтересовался, из каких средств управляющая компания должна уплачивать такой штраф.

Его вопрос редакция направила в областное министерство ЖКХ и ГЗН. В понедельник, 31 марта, оттуда поступил ответ.

В документе, подписанном начальником отдела контроля и мониторинга за начислением платы за ЖКУ Натальей Пироговой, уточняется, что к административной ответственности, как правило, привлекаются должностные лица УК, штрафы уплачиваются ими из собственных средств.

«В исключительных случаях административному наказанию подвергаются юридические лица. В случае наложения штрафа на управляющую организацию оплата производится со счета юридического лица. При этом не должны затрагиваться денежные средства, поступающие от жителей многоквартирного дома и предназначенные для содержания общего имущества», - говорится в ответе.