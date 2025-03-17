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Общество

От пензенцев ждут жалоб на управляющие компании

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Снег сошел, но не все управляющие компании организовали во дворах уборку открывшегося взорам мусора. Это отметил глава Пензы Олег Денисов, объезжавший город ранним утром в понедельник, 17 марта.

Он остался недоволен видом многих придомовых территорий, ведь прошла уже неделя с тех пор, как в областном центре объявили месячник по благоустройству, а к делу кое-где даже не приступали.

«Не все включились в работу и за неделю улучшили свой результат. Ответственность за такой подход понесут непосредственно руководители нерадивых УК. Наша задача - побудить их к наведению порядка во дворах!» - отметил чиновник на своих страницах в соцсетях.

По мнению Олега Денисова, пользы будет больше, если горожане и сами будут активно жаловаться на управляющие компании в свои районные администрации.

«Огромная просьба не стесняться и не бояться писать заявления именно от собственников многоквартирного дома. Заявление будет принято в работу и соответственно управляющая компания будет привлечена к ответственности», - пообещал глава города.

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