Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области в выходные

28.03.2025 | 12:42

В последние дни марта, с 28-го по 31-е число, погода в Пензенской области будет иметь устойчивый характер, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Причина тому - господство антициклона. Повышенный фон атмосферного давления поспособствует размытию облачности и интенсивному прогреву», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, восточный ветер начнет поставлять в регион более теплый и сухой воздух, на улице будет солнечно.

Если в субботу местами еще ожидается небольшой дождь и температура поднимется до +14 градусов, то в воскресенье и понедельник осадков не будет, воздух прогреется до +16 градусов.

В течение рабочей недели Пензенская область находилась под влиянием атмосферных фронтов, временами шли дожди.