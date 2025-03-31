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Общество

Холдинг «Термодом» приглашает пензенцев на экскурсию по «Югам»

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Холдинг «Термодом» приглашает всех желающих познакомиться со своим масштабным проектом - городом-курортом «Юга».

«Вас встретят южные «Пальмы», которые многие уже видели из окон своих авто, и Аллея Первых, рядом с которой установили символический камень, заложенный в основание города-курорта «Юга», - рассказали в компании.

Специалисты покажут гостям амфитеатр и сцену на воде, уже возведенные коттеджи и строящийся Парк чувств. Расскажут о планах, свободных коттеджах, земельных участках и условиях покупки.

Город-курорт «Юга» - пространство в южной части Пензы, где на 900 гектарах строятся кварталы коттеджей и домов средней этажности.

Рядом продаются размежеванные участки, чтобы исполнить мечту о собственном доме мог каждый. Их площадь - от 6 соток, коммуникации проходят по границам, что делает строительство максимально удобным и быстрым.

В городе-курорте, помимо жилых домов, появятся 7-километровая набережная, пешеходный бульвар и уникальный для региона тактильный Парк чувств.

На набережной уже построена сцена на воде с амфитеатром на 800 мест. Там установили световое и звуковое оборудование для кинопоказов под открытым небом. У сцены в теплую погоду бьют фонтаны. Со временем у реки появятся прогулочная зона, пляж и смотровая площадка - для неспешного отдыха на природе.

Чтобы записаться на экскурсию, необходимо позвонить по номеру 8 (8412) 28-28-20 или оставить заявку.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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