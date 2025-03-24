На последней неделе марта пензенцев ждут осадки

24.03.2025 | 13:48

На последней рабочей неделе марта Пензенская область окажется под влиянием атмосферных фронтов, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Временами ожидаются осадки различной интенсивности, в ночные и утренние часы - смешанного характера, в отдельные дни с гололедными явлениями», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Она подчеркнула, что температурный фон станет постепенно повышаться и достигнет положительных среднесуточных значений.

По ночам уличные термометры будут показывать от -2 до +7 градусов, днем - от +4 до +13.

В минувшие выходные регион находился во власти сначала атмосферного фронта, затем антициклона, из-за чего погода была переменчивой.