В Пензе перекроют движение на участке улицы Транспортной

27.03.2025 | 18:13

В пятницу, 28 марта, в Пензе на несколько часов перекроют движение на участке улицы Транспортной, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Речь идет о небольшом отрезке от пересечения Транспортной и Горбатова переулка в сторону улицы Измайлова.

«Ограничение будет действовать с 10:00 до 15:00», - уточнили в управлении.

25 ноября в Пензе перекрыли участок дороги на улице Ерик от улицы Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями. Он будет недоступен до 20 мая 2027 года.

«Установлен маршрут объезда по автомобильным дорогам: ул. Транспортная - ул. Кустанайская - ул. Долгорукова, ул. Урицкого - мост им. В. Капашина, ул. Злобина - мост им. В. Капашина», - сообщали в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства.