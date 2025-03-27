Пензенцев склоняют к диверсиям, обещая вернуть украденные деньги

27.03.2025 | 09:21

Пытаясь вернуть деньги, перечисленные мошенникам, пензенцы могут попасть в новую ловушку. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сначала преступники действуют по известной схеме: звонят гражданам, представляются сотрудниками Федеральной службы безопасности и получают доступ к онлайн-сервисам банков и иным приложениям, содержащим персональные данные.

После этого аферисты сообщают, что с расчетных счетов собеседника финансируются вооруженные националистические формирования Украины, и убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

Когда жертва расстается со сбережениями, ей поступает новый звонок.

«Для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Жителей региона просят не поддаваться на провокации и не вступать в контакт с незнакомцами.