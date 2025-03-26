Защита людей от собак: СКР выдвинул законодательные инициативы

26.03.2025 | 15:34

Следственный комитет России сформулировал законодательные инициативы, направленные на защиту людей от нападений собак.

По мнению правоохранителей, необходимо:

- исключить возможность возвращения бездомных животных в места их обитания, если сохраняется угроза жизни и здоровью населения;

- переформатировать систему мест содержания таких животных, разработать программы по поддержке негосударственных приютов (например, снизить или отменить налоговые ставки, безвозмездно передавать им в пользование помещения и земельные участки под приюты);

- усилить контроль за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков;

- установить повышенные требования к гражданам, которые заводят потенциально опасных животных или занимаются их разведением в коммерческих целях (например, ввести обязательное прохождение спецобучения по обращению, мерам безопасности и условиям содержания конкретных пород собак с выдачей соответствующего разрешения; запретить самовыгул наиболее опасных животных в общественных местах);

- обязательно вести учет и маркирование (чипирование) домашних собак.

«В случае недостаточной эффективности принятых нововведений предложено рассмотреть вопрос о совершенствовании мер ответственности, вплоть до уголовной, уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также частных заводчиков», - заявили в СКР.

В ведомстве отметили, что в 2025 году в нескольких регионах нападению собак уже подверглись дети. Это Татарстан, Бурятия, Краснодарский край, Иркутская, Калининградская, Саратовская, Пензенская области.