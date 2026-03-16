Четверо пензенцев проверили кровь в ТЦ и узнали о «молчаливом убийце»

В анонимном экспресс-тестировании на вирусный гепатит С в ТЦ «Красные холмы» 14 марта приняли участие 95 человек. У 4-х результат оказался положительным, сообщили в областном минздраве.

Акцию провели специалисты областного клинического центра спецвидов медпомощи.

«Гепатит - это вирусное заболевание, способное привести к воспалению печени, а в тяжелых случаях - спровоцировать развитие цирроза или рака. Гепатит С часто называют «‎ласковым» или «молчаливым‎‎‎ убийцей». Все потому, что он долго может развиваться практически бессимптомно. Человек ‎уже заражен, но прекрасно себя чувствует и поэтому даже не подозревает о случившемся», - прокомментировала главный инфекционист Пензенской области Джамиля Курмаева.

Участникам акции, получившим положительные результаты, даны направления на дообследованние, чтобы назначить терапию. Грамотно подобранное лечение позволяет полностью вывести вирус из организма.

«Главное - начать бороться с болезнью как можно раньше», - подчеркнула Джамиля Курмаева.

В 2025 году в регионе выявили 463 случая хронического вирусного гепатита С, в 2024-м - 418. На диспансерном учете у врачей-инфекционистов находится 3 961 пациент.