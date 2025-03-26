В Пензе некоторым врачам введут допвыплату

26.03.2025 | 12:12

В Пензенской области дефицит врачей в 2024 году снизился с 837 специалистов до 361. Об этом министр здравоохранения Вячеслав Космачев сообщил на итоговой коллегии ведомства в среду, 26 марта.

По его словам, в районах некоторые лечебные учреждения укомплектованы на 100%, а кое-где даже наблюдается профицит.

«Но у нас дефицит в областном центре и крупных городах. Поэтому сейчас вводится дополнительная выплата врачам некоторых специальностей», - отметил Вячеслав Космачев.

Новшество начнет действовать в детской областной больнице имени Н. Ф. Филатова с 1 апреля. Сейчас рассматривается возможность введения такой же доплаты в клинической больнице имени Н. Н. Бурденко и больнице № 6 имени Г. А. Захарьина.

Министр уточнил, что дефицита среднего медперсонала в целом в регионе нет, но есть дисбаланс внутри системы.

«Поэтому в детской областной больнице доплаты будет получать и средний медперсонал», - добавил Вячеслав Космачев.