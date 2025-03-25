В Пензе начали обновлять въездные композиции

25.03.2025 | 18:52

В Пензе коммунальщики приступили к обновлению въездных композиций около аэропорта в Терновке и на улице Кривозерье. О работах во вторник, 25 марта, рассказал глава города Олег Денисов.

«Сейчас сотрудники МБУ «Пензавтодор» красят и выравнивают щебень, которым выложен текст. С наступлением устойчивой теплой погоды займутся обустройством цветников», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Также начали приводить в порядок надписи с памятными датами у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

Олег Денисов добавил, что в рамках месячника по благоустройству во всех четырех районах города сейчас белят деревья вдоль основных магистралей.

«Работы проводятся на улицах Лермонтова, Калинина, Луначарского, Октябрьской, Володарского, Бакунина, Ленина, в 1-м Онежском проезде, на проспектах Победы и Строителей, на разделительной полосе улицы Пушкина», - уточнил он.