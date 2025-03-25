26 марта в регионе объявят желтый уровень погодной опасности

25.03.2025 | 22:00

26 марта в Пензенской области поднимется сильный ветер, предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами порывы юго-восточного ветра будут достигать 18 метров в секунду, из-за чего в регионе объявят желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...+ 4 градуса, возможен небольшой или умеренный мокрый снег. Днем воздух прогреется до +4...+9 градусов, пойдет дождь.

Ранее синоптики рассказали, что на последней неделе марта пензенцев ждут осадки, все из-за атмосферных фронтов, под влиянием которых оказался регион.

В народном календаре 26 марта - Никифоров день. На Никифора ждали гусей: если они прилетали и начинали плескаться в воде, это означало, что не за горами тепло.