«Термодом» начал передачу квартир в ЖК «Баланс»

24.03.2025 | 17:04

Меньше 10 свободных квартир осталось в продаже в первом доме жилого комплекса «Баланс» в Пензе. В понедельник, 24 марта, строительный холдинг «Термодом» начал процедуру передачи ключей.

Новоселы отмечали: приемка квартир проходила в традиционно торжественной обстановке. Они также оценили качество жилья в кирпичном доме.

«Сегодня такой радостный день. Приемка прошла замечательно, нас очень тепло встретили. Квартира прекрасная, качество отличное. Более того, наш эксперт, который принимал квартиру вместе с нами, отметил, что не видит причин не принимать ее сегодня», - рассказала новосел Елена Старожилова.

«Выбирали квартиру тщательно. Про «Термодом» читали много хороших отзывов, и это тоже повлияло на выбор места жительства», - отметила другой новосел Елена Грачева.

Поселившиеся в «Балансе» смогут легко экономить время, ведь самое необходимое есть рядом.

В шаговой доступности от комплекса много торговых, развлекательных, образовательных, спортивных организаций и точек притяжения.

О других преимуществах ЖК, ценах, планировках и условиях покупки расскажут специалисты офисов продаж холдинга «Термодом» при личной встрече или по телефону 28-28-20.

Сайт жилого комплекса - balance-pnz.ru.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.