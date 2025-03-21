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Общество

В Пензенской области погода в выходные окажется переменчивой

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В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет переменчивой. Прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сначала регион окажется под влиянием атмосферного фронта, из-за которого ветер сменит свое направление с юго-западного на северо-восточное, начнет поступать более холодный воздух.

«В результате в большинстве районов пройдут небольшие осадки смешанного характера, а ночные и утренние часы станут благоприятными для образования гололедных явлений», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем на смену атмосферному фронту придет антициклон.

«Облаков на небе значительно поубавится, осадки прекратятся. При этом температурный режим будет колебаться от относительно морозных ночей до «теплых» дневных значений», - добавила Светлана Иванкова.

В субботу в регионе будет пасмурно, ночью - до -3 градусов, днем - до +8; в воскресенье облака рассеются, ночью - до -9, днем - до +9.

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