«Благоустройство местами подводит»: Олег Денисов пробежался по городу

23.03.2025 | 09:45

В воскресенье, 23 марта, у главы Пензы Олега Денисова возникли вопросы к ресусникам после пробежки по городу, которую чиновник совершил ранним утром.

Об этом Денисов написал на своих страницах в соцсетях: «Традиционная воскресная беговая десяточка, разбавленная школьным турником. Хорошее бодрое утро! Но вот благоустройство местами подводит. К ресурсникам много вопросов!»

К посту Олег Денисов прикрепил селфи, сделанное у ТРК «Коллаж», а также снимки разрытий в Арбекове, о которых ресурсники позабыли. Местами рядом с ямами упало ограждение.

«Усилим контроль и в этом направлении», - пообещал глава города.

19 марта во время объезда Пензы на местах разрытий побывал начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов. Он тоже обратил внимание, что ресурсники не торопятся восстанавливать благоустройство после коммунальных аварий, и призвал их ускорить темпы работы.