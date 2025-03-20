Взрослым детям погибших бойцов СВО предложили выдавать пособие

20.03.2025 | 09:03

В Правительство РФ направлен на отзыв законопроект о выплате совершеннолетним детям погибших участников СВО единовременного пособия при отсутствии иных членов семьи.

Авторы инициативы предлагают «дать право на получение в равных долях единовременного пособия в размере трех миллионов рублей совершеннолетним детям военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, граждан, пребывавших в добровольческом формировании, которые погибли при выполнении боевых задач или вследствие травм и заболеваний, полученных при исполнении воинского долга», - цитирует документ «Парламентская газета».

Сейчас в случае гибели участника специальной военной операции выплату получают родители, супруг (супруга), несовершеннолетние дети, а также совершеннолетние дети определенной категории.

Если совершеннолетний ребенок не подпадает под категорию, предусмотренную законом, ему материальная поддержка не положена.

Разработчики законопроекта считают такое положение вещей несправедливым и предлагают эту несправедливость устранить.