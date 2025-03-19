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Общество

За отказ от курения предлагают предоставлять неделю отпуска

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Работникам, которые откажутся от курения, предлагается предоставлять неделю отпуска. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей», - говорится в документе.

По словам Антона Орлова, производительность труда уменьшается из-за частых перекуров. Кроме того, ее снижают хронические заболевания, в том числе связанные с курением и ранней смертностью.

Аналитик подчеркнул, что пристрастие миллионов работников к курению не только наносит ущерб им самим, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, а также вредит национальной экономике.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», - говорится в обращении.

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Источник — фото pxhere.com
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