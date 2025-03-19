В Пензенской области спасатели «потушили» природный пожар

19.03.2025 | 21:09

В Пензенской области завершились командно-штабные учения по ликвидации последствий паводка и природного пожара. Они проходили в два этапа с 18 по 19 марта.

В первый день сотрудники МЧС смоделировали подтопление большой территории. По сценарию, из-за внезапного потепления быстро растаял снег и поднялся уровень воды в реках. В зону паводка попали 3 759 домов, в которых проживает 17 570 человек, в том числе 3 292 ребенка. Также затопило 7,5 км автомобильных дорог. Возникла необходимость эвакуировать население.

«В рамках учений было налажено взаимодействие между всеми оперативными службами. Участники продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки и практических навыков, слаженность в работе и готовность к выполнению задач», - отчитались в ГУ МЧС России по области.

Во второй день отработали защиту населенного пункта от природного пожара. Особое внимание уделили взаимодействию служб, занимающихся тушением огня, созданию минерализованных полос. Спасатели провели расчеты с учетом преобладающих направлений ветра и рельефа местности, чтобы оптимизировать расположение защитных рубежей.

«В ближайшие дни мы ожидаем начало весенне-летнего пожароопасного сезона. В рамках учений мы проверили готовность служб к действиям по предназначению и призываем жителей проявить бдительность, не жечь сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности», - подвел итог учений начальник регионального ГУ МЧС Дмитрий Козлов.