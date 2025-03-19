Сетевое издание|18+|Среда|19 мар 2025|22:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области спасатели «потушили» природный пожар

Печать
Telegram

В Пензенской области завершились командно-штабные учения по ликвидации последствий паводка и природного пожара. Они проходили в два этапа с 18 по 19 марта.

В первый день сотрудники МЧС смоделировали подтопление большой территории. По сценарию, из-за внезапного потепления быстро растаял снег и поднялся уровень воды в реках. В зону паводка попали 3 759 домов, в которых проживает 17 570 человек, в том числе 3 292 ребенка. Также затопило 7,5 км автомобильных дорог. Возникла необходимость эвакуировать население.

В Пензенской области спасатели «потушили» природный пожар

«В рамках учений было налажено взаимодействие между всеми оперативными службами. Участники продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки и практических навыков, слаженность в работе и готовность к выполнению задач», - отчитались в ГУ МЧС России по области.

В Пензенской области спасатели «потушили» природный пожар

Во второй день отработали защиту населенного пункта от природного пожара. Особое внимание уделили взаимодействию служб, занимающихся тушением огня, созданию минерализованных полос. Спасатели провели расчеты с учетом преобладающих направлений ветра и рельефа местности, чтобы оптимизировать расположение защитных рубежей.

В Пензенской области спасатели «потушили» природный пожар

В Пензенской области спасатели «потушили» природный пожар

«В ближайшие дни мы ожидаем начало весенне-летнего пожароопасного сезона. В рамках учений мы проверили готовность служб к действиям по предназначению и призываем жителей проявить бдительность, не жечь сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности», - подвел итог учений начальник регионального ГУ МЧС Дмитрий Козлов.

В Пензенской области спасатели «потушили» природный пожар

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по области
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте