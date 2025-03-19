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Общество

Холдинг «Термодом» анонсировал продажу участков на «Югах»

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«Для тех, кто мечтает построить свой дом - не купить готовый, а придумать проект и воплотить его в жизнь, - подготовили особое предложение. Совсем скоро откроем на «Югах» продажу земельных участков», - сообщили в холдинге «Термодом».

Уже известно, что участки будут площадью от 6 соток, коммуникации пройдут по их границам.

В «Термодоме» отметили, что на «Югах» действует единый дизайн-код домов, так что фасады выполнят в общем стиле проекта. А вот внутреннее наполнение дома оставят на усмотрение покупателей.

Чтобы оказаться в числе первых, кому сообщат о старте продаж земельных участков, необходимо записаться в лист ожидания. Телефон отдела продаж холдинга «Термодом» 8 (8412) 28-28-20.

Узнать больше про город-курорт «Юга» можно здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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