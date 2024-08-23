Деревья на пр. Строителей, Чаадаева и Мира назвали палками с веревками

23.08.2024 | 15:21

Высаженные у цирка липы заставили пензенцев вспомнить о других молодых деревьях, которые появились в областном центре за последние год-два. Их состояние горожан настораживает.

«На Мира у поворота на «Ласточку» в прошлом году тоже понавтыкали деревьев, все засохли! Стоят как памятник...» - пожаловался Александр Щ. в телеграм-канале PenzaInform.

«На Чаадаева в сторону фабрики «Пекоф» осенью вдоль дороги спилили тополя, посадили липы. Летом ни разу не поливали, засохли все. Деньги потрачены, результат - ноль», - добавила Елена Т.

Пензенцам ответили в управлении ЖКХ. «Первый год для саженцев является сложным, т. к. идет укоренение и акклиматизация к новым условиям и почве. В этот период они имеют особенность переболеть и порой скидывают листву, тем самым приживаясь на новом месте, особенно если лето жаркое и засушливое. По первому году о приживаемости саженцев судить сложно, нужно дать шанс растениям и выждать достаточный период», - пояснил специалист.

По поводу деревьев, высаженных у поворота на «Ласточку» на улице Мира, он уточнил, что за ними ухаживает подрядная организация, с которой муниципалитет заключил контракт. При необходимости она заменит высохшие саженцы в рамках гарантийных обязательств.

Еще одна читательница портала PenzaInform.ru показала фотографии деревьев, высаженных 2 года назад на разделительной полосе на проспекте Строителей. «Вот в таком состоянии деревья. Одни палки с веревками», - констатировала горожанка.