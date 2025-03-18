Регион попал под влияние поля повышенного атмосферного давления

18.03.2025 | 14:15

В ближайшие дни Пензенская область будет находиться под преобладающим влиянием поля повышенного атмосферного давления. Прогноз на период с 18 по 21 марта подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Слабые осадки смешанного характера ожидаются только в отдельных районах», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, заток холодного воздуха из северных широт обеспечит отрицательный фон температуры воздуха ночью и небольшой прогрев до положительных значений днем.

В светлое время суток уличные термометры будут показывать не более 9 градусов тепла, в темное - не менее 7 градусов мороза.

В прошедшие выходные Пензенская область находилась во власти атмосферных фронтов циклонического вихря, шли осадки смешанного характера, ветер усиливался.