Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

14.03.2025 | 11:36

В предстоящие выходные Пензенская область останется во власти атмосферных фронтов циклонического вихря, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ожидаются осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег), усиление ветра и гололедные явления в ночные и утренние часы», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Ветер изменит направление с южного на северное, за счет чего в регион начнет поступать более холодный воздух. Порывы усилятся до 18 метров в секунду - это соответствует желтому уровню погодной опасности (потенциальная угроза).

На улице будет становиться прохладнее: днем в субботу воздух прогреется до +13 градусов, в воскресенье - до +8, в понедельник - до +7.

Пензенская область оказалась под влиянием атмосферных фронтов серии западных циклонов со среды. С этого дня в районах региона периодически идут дожди различной интенсивности.