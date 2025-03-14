Сетевое издание|18+|Пятница|14 мар 2025|12:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

Печать
Telegram

В предстоящие выходные Пензенская область останется во власти атмосферных фронтов циклонического вихря, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ожидаются осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег), усиление ветра и гололедные явления в ночные и утренние часы», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Ветер изменит направление с южного на северное, за счет чего в регион начнет поступать более холодный воздух. Порывы усилятся до 18 метров в секунду - это соответствует желтому уровню погодной опасности (потенциальная угроза).

На улице будет становиться прохладнее: днем в субботу воздух прогреется до +13 градусов, в воскресенье - до +8, в понедельник - до +7.

Пензенская область оказалась под влиянием атмосферных фронтов серии западных циклонов со среды. С этого дня в районах региона периодически идут дожди различной интенсивности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте