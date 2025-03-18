19 марта в Пензенской области изменится направление ветра

18.03.2025 | 22:00

19 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду за окном будет -2...-7 градусов, днем воздух прогреется до +2...+7, следующей ночью ртутные столбики опустятся до прежних отметок.

Ветер изменит направление с северного на западное и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее метеорологи уточнили, что с 18 по 21 марта регион будет находиться под преобладающим влиянием поля повышенного атмосферного давления; заток холодного воздуха обеспечит отрицательный фон температуры воздуха ночью и небольшой прогрев до положительных значений днем.

В старину подмечали: если 19 марта заря багрово–красная, без выраженных желтого и зеленого оттенков, ветра усилятся.