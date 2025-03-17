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Общество

«Термодом» показал впечатляющий генплан города-курорта

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«Юга» - проект холдинга «Термодом», который меняет облик района. Сегодня идут масштабные работы: компания прокладывает дороги, обустраивает береговую линию, создает уникальный для региона Парк чувств, где-то даже меняет рельеф местности. Словом, делает все, чтобы уже скоро пензенцы с гордостью говорили: «Живу на «Югах».

Территория «Югов» огромная - 900 гектаров. Для сравнения: примерно такую же площадь (1 000 гектаров) занимает все Арбеково, от «Коллажа» до развязки на улице Генерала Глазунова.

Разработка проекта ведется поэтапно: первая очередь застройки, вторая и так далее. На днях «Термодом» завершил создание генплана первой очереди проекта, и теперь можно увидеть, как выглядит его панорама.

Здесь все: единый въезд на территорию «Югов», Парк чувств, 7-километровая набережная, кварталы коттеджей и многоквартирных домов, перспективная застройка и промышленный парк.

Как сейчас выглядит город-курорт, какие дома в продаже, можно узнать во время индивидуальной экскурсии. Для этого необходимо записаться на консультацию в офис продаж холдинга «Термодом» по телефону 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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