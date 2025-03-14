Раскрыты способы избежать послеобеденной усталости

14.03.2025 | 08:55

После обеда нередко снижаются концентрация, энергия и работоспособность. О том, как избежать этого состояния, «Газете.Ru» рассказал терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

По его словам, послеобеденная сонливость, особенно между 14:00 и 17:00, может быть связана с естественным снижением уровня кортизола и повышением уровня мелатонина.

«Такая усталость может быть эволюционным пережитком, также имеет под собой основания, так как в жарком климате отдых в середине дня был необходим для выживания», - добавил врач.

Сергей Исаковский подчеркнул, что в этой ситуации поможет специальная диета.

«Пропуск завтрака может привести к снижению мозгового кровотока после обеда, что объясняет чувство вялости. Это подтверждается и исследованиями, и моими клиническими наблюдениями: пациенты, которые регулярно завтракают, реже жалуются на послеобеденную усталость. Рекомендовано включать в завтрак сложные углеводы, белки и клетчатку (например, овсянку или бананы)», - пояснил он.

После плотного обеда, особенно с высоким содержанием жиров, требуются значительные энергозатраты на переваривание пищи. Отток крови от мозга к желудочно-кишечному тракту усиливает сонливость, поэтому обед должен быть легким.

«Также стоит сократить употребление быстрых углеводов. Они могут вызывать резкий скачок уровня глюкозы в крови, за которым следует столь же резкое падение, что приводит к чувству усталости», - дал эксперт еще один совет.

Он также напомнил, что ночной сон должен занимать 7-8 часов. Хроническое недосыпание или нарушения сна могут быть основной причиной послеобеденной усталости.