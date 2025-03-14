Последние дома ЖК «Новелла»: еще есть шанс купить квартиру

14.03.2025 | 16:45

Холдинг «Термодом» завершает строительство ЖК «Новелла». Последние 3 дома стоят рядом с Комсомольским парком.

Внутренний двор у них тоже зеленый, он огорожен и закрыт для машин. Застройщик спроектировал здесь игровые площадки, разделенные по возрасту, современный спортивный комплекс, площадку с навесом для занятий йогой и беседку для настольных игр, где можно всей семьей играть в шахматы, морской бой или «бродилки», собирать пазлы, сражаться.

Также во дворе появится зона солярия с шезлонгами, чтобы в жаркие дни не нужно было думать, куда съездить позагорать. Украсят пространство цветники, газоны с зелеными насаждениями и скамейками.

Если жителям захочется выйти за пределы двора, то рядом - Комсомольский парк. Это возможность для утренних и вечерних пробежек, прогулок с детьми на свежем воздухе, занятий на умной площадке и мини-футбольном поле, катания на коньках и роликах, участия в праздниках, активного отдыха в батутном парке.

О проекте, планировках, ценах и условиях покупки расскажут менеджеры офисов продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики - ООО «СЗ «Новэлла-3» и ООО «СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.