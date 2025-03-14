Олег Мельниченко посетил Токмакский район Запорожской области

14.03.2025 | 17:51

Губернатор Олег Мельниченко в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил Токмакский район и отметил добросовестный труд пензенцев, которые восстанавливают местную инфраструктуру.

«Здесь работает более 20 человек - как я называю, пензенская группировка. Трудиться приходится в очень непростых условиях, с риском для жизни, территории обстреливаются. Но наши земляки выполняют поставленные задачи», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В 2025 году в Токмаке собираются восстановить более полукилометра водопроводных сетей. Уже отремонтированы две водонапорные башни в райцентре и одна - в селе Остриковка.

«Инфраструктура - это основа жизнедеятельности территории. Зима прошла без серьезных проблем. Продолжаем работу по ремонту водопроводной сети, модернизируем тепловое хозяйство. В этом году капитально отремонтируем в Токмаке еще одну школу, пусть ребята начнут учебный год в обновленном здании. Также завершаем работы по спортивному комплексу», - перечислил пензенский губернатор.

Ранее Олег Мельниченко посетил Пологи, где встретился с сотрудниками аварийно-восстановительных бригад и поблагодарил их.

В областном правительстве сообщили, что губернатор предложил запустить в Токмаке и Пологах спортивную работу в рамках федерального проекта «Выбор сильных», объединяющего лучшие наработки спортивной борьбы, дзюдо и самбо. Тренеры из Пензенской области готовы организовать занятия.