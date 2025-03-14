Мошенники ищут «ошибочного получателя» посылки

14.03.2025 | 12:13

ВТБ предупреждает о росте на 30% количества случаев мошенничества, связанного с ошибочным получением несуществующих посылок. Злоумышленники от имени транспортной компании и «истинного получателя» бандероли просят оплатить стоимость посылки или таможенный сбор за нее. После перевода денег или оплаты по QR-коду мошенники сразу исчезают.

Мошенники работают командой, где каждый выполняет свою роль в схеме обмана. Один представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. Он сообщает о поступлении посылки на имя жертвы и необходимости срочного выкупа и оплаты таможенных сборов. Далее подключается сообщник, который выдает себя за настоящего адресата. Он убеждает жертву не только получить за него посылку, но и оплатить несуществующие сборы, угрожая штрафами от таможни и проблемами с правоохранительными органами. Мошенник обещает все вернуть в момент передачи бандероли.

Как только жертва переводит деньги за получение посылки на указанный счет, злоумышленники исчезают.

«На самом деле никакой посылки не существует - это все часть продуманной мошеннической схемы. Напарник в роли получателя бандероли появляется, чтобы окончательно убедить жертву в реальности происходящего. Все их обещания вернуть деньги, угрозы о штрафах - не более чем манипуляция, чтобы выманить у человека деньги. Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.