15 марта пензенцев ждет пасмурный и ветреный день

14.03.2025 | 22:00

В субботу, 15 марта, в Пензенской области ожидается ветреный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут 0...+5 градусов, днем температура повысится до +8...+13. Ветер подует с юго-запада, местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями. В некоторых районах ожидается дождь.

Ранее синоптики рассказали, что в предстоящие выходные Пензенская область останется во власти атмосферных фронтов циклонического вихря. Ветер изменит направление с южного на северное, за счет чего в регион начнет поступать более холодный воздух.

15 марта в народном календаре - Федот Ветронос. У предков существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и изливаются на землю, чтобы дать начало большой оттепели. Если же все-таки ударял мороз, вспоминали поговорку «Федот, да не тот!». Когда дул южный ветер, крестьяне ждали теплого лета.