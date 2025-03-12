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Общество

На «Югах» обсудили коммунальные вопросы города-курорта

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На стройке города-курорта «Юга» состоялась важная рабочая встреча. На этот раз на площадку прибыли министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин и министр градостроительства и архитектуры Александр Итальянцев.

Глава холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов лично показал гостям объем проделанной работы, а также рассказал о планах. Затем на совещании с участием представителей ресурсоснабжающих организаций обсудили вопросы газификации и водоснабжения города-курорта.

«Юга» - это уникальный проект для 60 000 жителей, расположенный на съезде с нового путепровода по улице 40 лет Октября. Он сочетает кварталы коттеджей и многоквартирные дома средней этажности. На территории спроектированы несколько школ, поликлиник, детских садов. Инфраструктуру также составят 8-километровая набережная, пляжи, спортивные зоны, индустриальный парк современного формата и многое другое.

Узнать больше о проекте и оставить заявку можно здесь: https://clck.ru/3HPzFQ.

Проектная декларация размещена на сайте нашдом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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