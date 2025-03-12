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Общество

Комиссионный магазин на ул. Бакунина уличили в нарушении закона

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В Пензе комиссионный магазин на улице Бакунина на самом деле оказался ломбардом. Организация ответила за нарушение закона.

Сотрудники прокуратуры установили, что под видом комиссионной торговли ООО «Луч» (владелец точки) извлекало прибыль, давая деньги пензенцам под залог их имущества, в том числе ювелирных изделий.

«Физические лица, которые прибегали к услугам комиссионного магазина, передавали по заключаемым договорам, именуемым договорами комиссии, принадлежащее им имущество с намерением его в последующем выкупить, получали денежные средства за свои вещи уже в момент заключения сделки», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Выкупая свое имущество, пензенцы отдавали основной долг, то есть стоимость товара, а также платили проценты за пользование суммой, выданной ООО «Луч». Размер выплаты обговаривался устно в момент заключения договора.

Таким образом, комиссионный магазин на самом деле занимался ломбардной деятельностью, а это разрешено только юридическим лицам, внесенным в реестр Банка России.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Генерального директора ООО оштрафовали на 30 000 рублей.

«Кроме того, прокурор Железнодорожного района внес руководителю компании представление, которое рассмотрено и удовлетворено», - добавила Елена Листарова.

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