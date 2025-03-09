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Общество

В регионе собираются составить рейтинг управляющих компаний

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В Пензенской области намерены определить самые эффективные управляющие компании и создать рейтинг таких организаций. Соответствующий закон сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе говорится, что областное правительство должно определить исполнительный орган, уполномоченный на составление рейтинга. Список будет публиковаться раз в полгода.

Выбранному органу предстоит разработать методику оценки эффективности работы управляющих компаний и определить перечень показателей, по которым организации отведут то или иное место в рейтинге.

Кроме того, уполномоченному органу поручать мониторить качество деятельности управляющих компаний.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Работа управляющих организаций часто вызывает нарекания у жителей региона. На проблемы они указывают в социальных сетях. Пензенцев не устраивают редкие уборки в подъездах, наледь во дворе, отсутствие ремонта. В министерстве ЖКХ и ГЗН просят граждан обращаться в ведомство с жалобами лично, так как посты в Сети не служат основанием для организации проверки.

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