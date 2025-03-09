В КИМе ответили, можно ли лечить грипп народными средствами

09.03.2025 | 11:31

Народные средства - такие, как, например, малиновое варенье или чай из липы, - не спасут от гриппа. Об этом рассказала заместитель главврача областного центра спецвидов медпомощи, известного у пензенцев под названием «больница КИМ», Джамиля Курмаева.

«Народные методы положительно влияют на организм в целом. Витамины и здоровое питание, безусловно, укрепляют организм и повышают общую сопротивляемость инфекциям, что поможет в борьбе с вирусом», - отметила медик.

По словам Курмаевой, основное в лечении гриппа - прием противовирусных препаратов. Медикамент следует пить в первые 48 часов от начала заболевания. Чем раньше начать прием, тем эффективнее будет действие.

«При первых признаках гриппа необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Своевременность лечения не только сокращает сроки болезни, но и уменьшает риск опасных осложнений. А народные методы хороши, но в сочетании с противовирусными средствами», - подчеркнула Курмаева.

В Пензенской области за период с 24 февраля по 2 марта зарегистрировали 769 случаев гриппа. 183 заболевших - дети до 14 лет. В Пензе подтвердили 345 случаев инфекции, 47 пациентов - дети.