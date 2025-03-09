Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 мар 2025|12:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В КИМе ответили, можно ли лечить грипп народными средствами

Печать
Telegram

Народные средства - такие, как, например, малиновое варенье или чай из липы, - не спасут от гриппа. Об этом рассказала заместитель главврача областного центра спецвидов медпомощи, известного у пензенцев под названием «больница КИМ», Джамиля Курмаева.

«Народные методы положительно влияют на организм в целом. Витамины и здоровое питание, безусловно, укрепляют организм и повышают общую сопротивляемость инфекциям, что поможет в борьбе с вирусом», - отметила медик.

По словам Курмаевой, основное в лечении гриппа - прием противовирусных препаратов. Медикамент следует пить в первые 48 часов от начала заболевания. Чем раньше начать прием, тем эффективнее будет действие.

«При первых признаках гриппа необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Своевременность лечения не только сокращает сроки болезни, но и уменьшает риск опасных осложнений. А народные методы хороши, но в сочетании с противовирусными средствами», - подчеркнула Курмаева.

В Пензенской области за период с 24 февраля по 2 марта зарегистрировали 769 случаев гриппа. 183 заболевших - дети до 14 лет. В Пензе подтвердили 345 случаев инфекции, 47 пациентов - дети.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте