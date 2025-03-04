В Пензенской области за неделю гриппом заразились более 760 человек

04.03.2025 | 10:38

В Пензенской области за период с 24 февраля по 2 марта зарегистрировали 769 случаев гриппа (неделей ранее было 788). 183 заболевших - дети до 14 лет (было 231).

В Пензе подтвердили 345 случаев гриппа, 47 пациентов - дети. Всего за неделю с признаками респираторной инфекции к врачам обратились 3 530 человек. Это на 0,3% больше, чем на предыдущей.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировался в Шемышейском, Нижнеломовском, Лопатинском, Наровчатском, Башмаковском районах, Кузнецке, Никольском, Мокшанском, Пензенском, Каменском, Иссинском районах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

У 81 жителя области диагностировали коронавирус (за прошлый отчетный период - 87). Доминирующим вариантом возбудителя по-прежнему остаются подвиды штамма омикрон.

Чтобы избежать заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом, специалисты порекомендовали пензенцам соблюдать масочный режим, чаще мыть руки, не посещать места массового скопления людей.