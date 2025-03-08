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Общество

Пензячкам напомнили о льготах и выплатах, связанных с детьми

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К 8 Марта специалисты отделения СФР по Пензенской области напомнили, на какие выплаты и льготы имеют право матери, в том числе будущие.

Единое пособие могут получать как трудоустроенные, так и неработающие беременные. Оно назначается, если доходы семьи ниже 1 прожиточного минимума (14 896 рублей) на человека в месяц, а имущество не выходит за установленные критерии. Размер господдержки может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения (16 237 рублей).

Пособие по беременности и родам предусмотрено для работающих женщин. Чаще всего в декрет уходят с 30-й недели беременности, и обычно он составляет 140 дней. Пособие выплачивается единовременно и суммарно за все дни отпуска. Минимальная сумма при обычных родах составляет 103 285 рублей, максимальная - 1 100 750.

Единовременная выплата в размере 26 400 рублей полагается семье при рождении ребенка. Если мать трудоустроена, то выплата ей поступит автоматически. Если работает только отец, то ему нужно обратиться к своему работодателю. Если у обоих родителей нет занятости, то женщине нужно подать заявление на выплату через портал госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Пензенской области или в МФЦ в течение 6 месяцев со дня появления ребенка на свет.

После окончании отпуска по беременности и родам один из членов семьи вправе взять отпуск по уходу за ребенком и получить пособие. Для этого нужно написать заявление работодателю. Размер выплаты зависит от заработка в предыдущие 2 года и составит от 10 104 до 68 996 рублей. Отпуск может длиться до достижения малышом 3 лет, но оплачиваются только первые 1,5 года.

Если семья относится к нуждающимся, то с рождения ребенка до достижения им 17 лет можно оформить единое пособие - 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума (14 449 рублей). Поддержку назначают, когда доход каждого трудоспособного члена семьи составляет не менее 4 МРОТ в год, а имущество соответствует установленным лимитам.

При появлении ребенка выдается материнский капитал. Для семей, где с 2020 года появился первенец, размер сертификата составляет 690 267 рублей, столько же положено семьям, которые получили сертификат до 2020 года и не использовали его. При рождении второго ребенка начиная с 2020 года выплата повышается до 912 162 рублей.

Время ухода за детьми учитывается при расчете пенсии. Первые 1,5 года после рождения автоматически засчитываются в стаж матери и дают ей 2,7 пенсионного коэффициента при уходе за первым ребенком, 5,4 - за вторым, за третьим и следующими - 8,1 балла.

Многодетные женщины имеют право выйти на пенсию досрочно: родившие 2 детей - в 57 лет, 4 - в 56, 5 и более - в 50 лет. Пенсия назначается досрочно при наличии не менее 15 лет страхового стажа и детей, достигших как минимум 8-летия, а также требуемого количества пенсионных баллов по состоянию на дату наступления соответствующего возраста (в 2025 году - 30).

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Источник — фото pixabay.com
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