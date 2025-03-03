Погода на неделю: пензенцев ждут плюсовые температуры

В Пензенской области погода на первой рабочей неделе весны будет переменчивой. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Территория окажется во власти циклонических вихрей. В регион начнет активно поступать теплый и богатый влагой воздух», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, в этой связи повсеместно ожидаются осадки смешанного характера и различной интенсивности, ветер усилится.
Что касается температурного режима, то по ночам будут слабые морозы (от -1 до -6 градусов), а в дневные часы столбики термометров станут подниматься до положительных отметок (до +3 градусов).
Синоптики напомнили: такая погода благоприятна для образования гололеда, поэтому при передвижении по улице следует быть особенно внимательными и осторожными.
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