В Пензе женщин-полицейских поздравили с 8 Марта

07.03.2025 | 14:58

В Пензе сотрудниц органов внутренних дел поздравили с наступающим Международным женским днем. Преуспевшим в службе вручили награды и присвоили звания.

Торжество прошло в актовом зале областного УМВД России. Пензячек поздравил руководитель ведомства Павел Гаврилин. Он подчеркнул, что представительницы прекрасного пола работают так же хорошо, как мужчины.

«Этот весенний праздник является символом глубокой признательности и благодарности всем женщинам. Вы наполняете нашу жизнь надеждой и смыслом, вдохновляете на новые свершения. Сегодня почти во всех подразделениях успешно несут службу женщины, которые неразрывно связали свою судьбу со служением закону» - отметил Павел Гаврилин.

Он поблагодарил сотрудниц за самоотверженный труд, мудрость и чуткость.

Всем виновницам торжества подарили цветы. Также для них устроили концерт.