Губернатор объявил о старте программы «Герои Пензенского края»

07.03.2025 | 14:00

В Пензенской области стартовала региональная кадровая программа «Герои Пензенского края». Губернатор Олег Мельниченко подписал соответствующий указ в пятницу, 7 марта.

По его словам, проект предназначен для энергичных, деятельных, инициативных и ответственных участников и ветеранов СВО. Он даст им возможность пройти необходимую подготовку для работы на руководящих должностях в органах государственной и муниципальной власти, на предприятиях и в организациях.

«Как сказал наш президент, по инициативе которого год назад был начат федеральный кадровый проект «Время героев», России нужна новая элита - люди, которые не подведут. Будем вместе решать, каким будет будущее нашего региона», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Регистрация участников программы начнется 10 марта на сайте института регионального развития.

«Пензенской области нужны энергичные и компетентные люди, преданные Родине. Ждем вас!» - обратился губернатор в участникам и ветеранам СВО.